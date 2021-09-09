Амурчанин погиб под колесами грузового поезда

Машинист применил экстренное торможение, но остановить состав не удалось Фото: Никита ПОЛЬКО

Очередной трагический случай на железных путях произошел в Амурской области. В Магдагачинском районе под колесами грузового поезда погиб мужчина. Вероятно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте рассказали, что происшествие случилось вчера вечером, 8 сентября, в районе станции Чалганы. Мужчина 31 года переходил железную дорогу.

Грузовой поезд ехал слишком близко. Машинист применил экстренное торможение, но остановить состав не удалось. На место вызвали следственно-оперативную группу транспортной полиции. Погибшего опознал его родственник.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. После этого сведения будут переданы в следственное управление на транспорте.