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Происшествия9 сентября 2021 4:15

Амурчанин погиб под колесами грузового поезда

Вероятно, мужчина был пьян
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Машинист применил экстренное торможение, но остановить состав не удалось

Машинист применил экстренное торможение, но остановить состав не удалось

Фото: Никита ПОЛЬКО

Очередной трагический случай на железных путях произошел в Амурской области. В Магдагачинском районе под колесами грузового поезда погиб мужчина. Вероятно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте рассказали, что происшествие случилось вчера вечером, 8 сентября, в районе станции Чалганы. Мужчина 31 года переходил железную дорогу.

Грузовой поезд ехал слишком близко. Машинист применил экстренное торможение, но остановить состав не удалось. На место вызвали следственно-оперативную группу транспортной полиции. Погибшего опознал его родственник.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. После этого сведения будут переданы в следственное управление на транспорте.