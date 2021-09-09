Амурским застройщикам компенсируют часть процентов по кредитам

Новая мера поддержки доступна тем компаниям, у которых уже есть действующие разрешения на строительство последующих объектов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерством строительства и архитектуры Амурской области разработана очередная мера поддержки для застройщиков, которые осуществляют свою деятельность в рамках закона 214-ФЗ – то есть строят многоквартирные жилые дома с привлечением средств граждан.

- Амурским компаниям, которые занимаются долевым строительством, из средств областного бюджета компенсируем часть процентов по кредитам. Новая мера поддержки будет способствовать развитию строительной отрасли региона, что для Приамурья очень важно. В дальнейшем планируем разработать дополнительные механизмы, которые помогут застройщикам в полном объеме обеспечить потребность амурчан в жилых помещениях путем увеличения объемов ввода жилья, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

Новая мера разработана в качестве поддержки компаний при строительстве многоквартирных домов с использованием кредитных средств – проектного финансирования.

- Перед началом возведения объекта, застройщик, как правило, берет займ на строительство, а после ввода объекта в эксплуатацию, он обязан оплатить сумму займа и начисленные кредитной организацией проценты. Теперь, после утверждения Порядка предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым в рамках проектного финансирования по объектам жилищного строительства, 70% от суммы начисленных и оплаченных процентов возвращается заемщику за счет средств областного бюджета, - пояснила начальник отдела государственного контроля за долевым строительством Татьяна Слепенкова.

Новая мера поддержки доступна тем компаниям, у которых уже есть действующие разрешения на строительство последующих объектов, а также имеется подтверждение финансовой устойчивости организации.

С Порядком можно ознакомиться на официальном сайте минстроя региона.

Все интересующие вопросы можно задать специалистам отдела государственного контроля за долевым строительством по телефону: 77-04-16.