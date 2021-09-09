Медики, приехавшие на работу в Ерофей Павлович, получили жилье

В сфере здравоохранения сейчас сложная ситуация с кадровым ресурсом Фото: Минздрав Амурской области

В этом году министерство здравоохранения Амурской области закупает в селах жилье для медработников. Уже приобретены две благоустроенные квартиры в поселке Ерофей Павлович. В них заселятся двое медиков, трудоустроенных в участковую больницу.

В одной квартире будет жить педиатр с семьей, в другой – фельдшер, тоже с семьей. Обоих медиков давно ждали в поселке, сообщает областное правительство.

- В феврале 2021 года губернатор области поручил минздраву проработать вопрос приобретения в поселке Ерофей Павлович за счет средств областного бюджета и передачи в собственность Сковородинской больнице жилых помещений для медработников в служебное пользование. Были выделены средства – 3,8 миллиона рублей. Минздрав совместно с администрацией Сковородинского района отработал это поручение, и уже летом жилье было приобретено. Сейчас там обживаются новоселы, - рассказала заместитель министра здравоохранения Амурской области Наталья Газданова.

До конца 2021 года служебное жилье получат еще пять медиков. В селе Новокиевский Увал сразу три благоустроенные квартиры будут оформлены в собственность Мазановской больницы. Их получат два педиатра и анестезиолог – все прибыли в поселок с семьями. Общая стоимость квартир – 5,2 миллиона рублей. А в поселке Экимчан для прибывшего в Селемджинскую больницу акушера-гинеколога приоюбретается дом с земельным участком на 11 соток. Также в селе Знаменка Ромненского района фельдшер местного ФАПа скоро получит в служебное пользование жилой дом.

В сфере здравоохранения сейчас сложная ситуация с кадровым ресурсом, острую нехватку врачей и среднего медперсонала испытывают почти все амурские медучреждения. В свою очередь практика предоставления служебного жилья давно себя зарекомендовала как убедительный аргумент в вопросе подбора кадров.

- Мы принимаем все возможные меры к тому, чтобы максимально закрыть свободные вакансии в медицинских организациях, особенно в первичном звене. Реализуется программа «Земский доктор/фельдшер», предпринимаются меры социальной поддержки - выплата подъемных средств, единовременные выплаты при трудоустройстве, частичная оплата жилья, компенсация оплаты на найм жилых помещений, доплаты к стипендии, оплата послевузовского образования, - отмечает губернатор Амурской области Василий Орлов. - Помимо этого, Правительством региона разработаны порядки предоставления единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, прибывшим в отдаленные населенные пункты, расположенные в зоне Байкало-Амурской магистрали, а также расположенные на удаленных и труднодоступных территориях области. В обоих случаях предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 5 миллионов рублей – врачам, 3 миллиона рублей – фельдшерам. И помимо этого мы используем такой рычаг в реализации кадровой политики, как служебное жилье. Это значительно мотивирует медицинских работников.