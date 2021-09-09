Благовещенск снова останется без горячей воды

В середине месяца будет повторное отключение еще на три дня Фото: Оберемченко Николай

Со следующей недели, то есть с 13 сентября, в Благовещенске планируют отключить горячее водоснабжение. Об этом предупредили в ТЭЦ. К счастью, эти отключения станут финальным этапом ремонтных работ на тепловых сетях города.

Стал известен график отключения горячей воды, согласно документу, с 13 по 14 сентября горячую воду отключат во всем городе для гидравлических испытаний. Сразу после этого, с 14 по 17 сентября, тепловые сети остановят для проведения работ внутри станции.

В середине месяца будет повторное отключение еще на три дня. С 20 по 23 сентября горячей воды не будет в домах по переулку Угловому, улице Нагорной, в детской больнице и городской больнице № 1, а также в центральной части города, от улицы Комсомольской до Больничной между улицами Ленина и Горького; от улицы Комсомольской до 50 лет Октября между Ленина и Горького; от улицы 50 лет Октября до Лазо между улицами Ленина и Октябрьской. В этих районах будут проводиться испытания тепловых сетей на гидравлические и тепловые потери.