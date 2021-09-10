По новой федеральной программе в Амурской области капитально будет отремонтировано свыше 70 школ

Заявку на участие в федеральном проекте готовит министерство образования и науки Амурской области Фото: Правительство Амурской области

Амурская область примет участие в обновленной программе капитального ремонта школ, разработанной Минпросвещения России по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. О новом проекте накануне рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на расширенном заседании правительственной комиссии по региональному развитию. В мероприятии участвовали губернатор Приамурья Василий Орлов, зампред регионального Правительства – министр образования и науки области Светлана Яковлева и министр строительства и архитектуры региона Николай Сибиряков.

По словам Марата Хуснуллина, за ближайшие два года в рамках новой программы в стране должно быть отремонтировано минимум три тысячи школ. Средства на это будут направлены из федерального бюджета. При этом объем финансирования, который выделяется в регионах на развитие системы образования, не должен быть сокращен.

- По предварительным данным в Амурской области по новой федеральной программе поэтапно капитально будет отремонтировано свыше 70 школ, – сообщил Василий Орлов. – Ежегодно в рамках модернизации системы образования в Приамурье делается многое. В этом году на проведение в образовательных организациях капитальных ремонтов, создание условий антитеррористической безопасности, замену старых окон на новые и прочие нужды из регионального бюджета выделено свыше одного миллиарда рублей. Однако поддержка Федерации для нас очень значима. Сэкономленные на капремонтах средства бюджета области будут направлены на обновление школьных медицинских кабинетов, покупку учебного оборудования и мебели, в целом – на повышение качества образования и улучшение условий обучения детей.

Основываясь на данных Росстата о потребности в капитальных ремонтах амурских образовательных организаций, заявку на участие в федеральном проекте готовит министерство образования и науки Амурской области.

- Региональному Минобрнауки совместно с областным министерством строительства и архитектуры предстоит проделать большую работу, в том числе определить очередность учебных заведений, в которых пройдут ремонты, и первостепенных самих работ. Соответствующая заявка будет подготовлена и направлена в Минпросвещения РФ к началу октября, – прокомментировала Светлана Яковлева.