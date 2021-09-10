Основная доля заболевших за две недели сосредоточена в семи муниципальных образованиях области Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

Показатели заболеваемости коронавирусом в Амурской области ниже среднероссийских. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции доложила главный санитарный врач области Ольга Курганова. Она также отметила, что Амурская область находится на девятом месте по ДФО по распространенности коронавируса. Замыкают список Чукотка и Приморский край.

- За 2 недели среди взрослого населения показатель заболеваемости снизился на 9,6%. По-прежнему наибольший удельный вес (46,5%) заболевших приходится на работоспособное население в возрасте 18-49 лет, - сказала Ольга Курганова. - За это время увеличилось количество случаев внебольничной пневмонии. Свободный коечный фонд в медучреждениях - 14,5%.

Среди привитых от COVID-19 за весь период зарегистрировано 1 022 случаев заболевания COVID-19 или 0,4% от числа всех вакцинированных. Остальные заболевшие не были привиты от коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, основная доля заболевших за две недели сосредоточена в семи муниципальных образованиях области: г. Благовещенск (35,2%), г. Свободный (10,5%), г. Белогорск (5,6%), Сковородинский район (5,2%), г. Зея (4,7%), г. Тында (4,3%), Тамбовский район (4,2%).

- Радует то, что за это время мы зарегистрировали снижение заболеваемости среди детей 7 - 14 лет на 13%, - отметила главный санитарный врач области, - однако в школьных коллективах уже 20 классов переведены на дистанционное обучение из-за наличия заболевших ковидом или контактных.

Ольга Курганова рассказала, что за две минувшие недели отмечен значительный рост заболеваемости ОРВИ – почти на 39%.

- Осень этого года необычна, циркуляция острых респираторных инфекций началась рано. Сейчас идет активная циркуляция парагриппа. Обращаю внимание на то, что необходимо вакцинировать от гриппа в первую очередь детей, а главам муниципалитетов предлагаю рассмотреть возможность начать отопительный сезон в социально значимых учреждениям раньше, чтобы минимизировать риски заболеваемости респираторными инфекциями, - отметила Ольга Петровна.

Ольга Курганова отметила хорошие темпы прививочной кампании от гриппа. Уже привито по области примерно 46 тысяч человек. План - не менее 60% от общей численности населения и не менее 75% от числа лиц из групп риска.

- Следующая неделя будет напряженная с точки зрения рисков - выборы и фестиваль театра и кино «Амурская осень». Я прошу неукоснительного соблюдения организаторами тех санитарных правил, под гарантию которых эти мероприятия были разрешены – маски, санитарная дистанция и ограничение рассадки в залах, - сказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Амурской области.