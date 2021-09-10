В Завитинском районе подростки повредили информационные баннеры

В присутствии родителей детей опросили Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В селе Куприяновка Завитинского района подростки повредили информационные стенды. В отношении их родителей составлены административные материалы

Информация о произошедшем поступила в полицию 9 сентября от главы Куприяновского сельсовета. Сотрудники органов внутренних дел установили, что 8 сентября в вечернее время трое несовершеннолетних 2009, 2010, 2011 годов рождения, гуляя по центральной площади населенного пункта, острым металлическим предметом повредили три информационных стенда.

В присутствии родителей детей опросили.

В отношении законных представителей подростков составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащие исполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Составленные материалы для рассмотрения переданы в комиссию по делам несовершеннолетних Завитинского района.

С детьми проводятся мероприятия профилактической направленности.