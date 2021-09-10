Путепровод в Свободном будет сдан в октябре

На объекте побывал губернатор Амурской области Василий Орлов Фото: Правительство Амурской области

В воскресенье, 11 сентября, на путепроводе в Свободном начнется укладка асфальта. Строительство объекта подходит к завершению. В ходе рабочей поездки в Свободный стройплощадку посетил губернатор Приамурья Василий Орлов.

- Этот объект в соответствии с графиком будет сдан в октябре, рисков никаких не видим. Его возводят по самым современным требованиям на месте рухнувшего два года назад путепровода, - сказал Василий Орлов.

На путепроводе в городе Свободном строители ООО «СК Мостотрест», входящего в ГК СК МОСТ, приступили к устройству основания под укладку асфальта. Площадь асфальтного покрытия на путепроводе, включая подъездные пути, составит 7400 квадратных метров.

- Работы по сооружению путепровода выполняются в соответствии с графиком, некоторые работы выполнены с опережением. Сейчас производится укладка щебеня с трамбовкой. С воскресенья начнется укладка асфальта от улицы Ломоносова до путепровода, протяженность первого участка - 468 метров, - рассказал заместитель генерального директора по производству ООО «СК Мостотрест» Борис Новичихин.

- С обрушением старого путепровода в городе был коллапс. Нам понадобились сутки, чтобы восстановить сообщение между центральной и залинейной частями города. Немало денежных средств было вложено в благоустройство объездных путей. Конечно, запуск нового путепровода сыграет очень важную роль в налаживании коммуникации между частями Свободного. Общественный транспорт вернется на привычный маршрут, который позволяет добраться в залинейную часть по пути, который существенно короче объездного, - сказал глава Свободного Владимир Константинов.

Кроме того, в планах - строительство в регионе еще трех путепроводов в Новобурейском, Завитинске и Серышево. Проектная документация по сооружению в Новобурейском готова. В четвертом квартале 2021 года планируется приступить к выбору подрядных организаций, строительство начнется в 2022 году.