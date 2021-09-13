Председатель Следственного комитета поставил на контроль расследование дела о гибели амурского полицейского

Водителю грозит пожизненное заключение Фото: МВД России по Амурской области

Следственными органами СУ СК России по Амурской области расследуется уголовное дело по факту гибели сотрудника дорожно-патрульной службы по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По данным следствия, вечером 11 сентября на 1664 километре федеральной автомобильной дороге «Амур» сотрудниками дорожно-патрульной службы остановлен автомобиль, водитель которого, по оперативной информации, мог перевозить наркотические вещества. Когда к автомобилю подошел инспектор, водитель возобновил движение и причинил полицейскому телесные повреждения, не совместимые с жизнью. После происшествия водитель скрылся.

В результате проведенных оперативных мероприятий, местонахождение подозреваемого установлено в Еврейской автономной области. Мужчина задержан и допрошен следователем. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подследственного меры пресечения в виде заключения под стражу.

При сборе характеризующего материала установлено, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хищения имущества.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУ СК России по Амурской области Станиславу Белянскому доложить об установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.