В Благовещенске в автобусах начали работу терминалы для бескондукторной оплаты проезда

Возможность оплатить проезд наличными в автобусах с терминалами сохраняется фото: администрация Благовещенска

Благовещенцы начали пользоваться стационарными терминалами для оплаты проезда. На данный момент они установлены в салонах пяти благовещенских автобусов МП «Автоколонна 1275», которые ходят по маршрутам №28, 22 и других.

- Оборудование нам безвозмездно предоставила компания, которая выпускает системы бескондукторной оплаты. Если терминалы хорошо себя зарекомендуют, то в следующем году мы планируем оборудовать все муниципальные автобусы такими устройствами. Решение о переходе на бескондукторную оплату зависит также от сознательности граждан. Посмотрим, будут ли пассажиры оплачивать проезд или уклоняться от оплаты. В перспективе в городе будет создана контрольно-ревизионная служба. Это должно стимулировать людей оплачивать проезд, – рассказал директор МП «Автоколонна 1275» Евгений Красильников.

Чтобы оплатить проезд с помощью бескондукторной системы, нужно приложить к экрану терминала любую банковскую, транспортную или социальную карту либо телефон с функцией бесконтактной оплаты и дождаться звукового сигнала. На экране должны появиться сумма списания (29 рублей) и надпись: «Одобрено». Чеков терминал не выдает. Если возникает потребность, пассажир может получить электронный билет на сайте t-karta.ru или в мобильном приложении «Транспортная карта».

Возможность оплатить проезд наличными в автобусах с терминалами сохраняется. Для этого нужно обратиться к водителю.