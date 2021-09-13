Школьные столовые Амурской области превратятся в кафе

С 1 сентября этого года во всех школ региона внедрен единый стандарт организации питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Современное оборудование для пищеблоков, 24 варианта меню и родительский контроль – в Приамурье продолжается реализация программы по организации бесплатного питания младшеклассников. Как и в прошлом году, завтраки и обеды за счет областного и федерального бюджетов получают более 40 тысяч амурских детей.

Как было отмечено, с 1 сентября этого года во всех школ региона внедрен единый стандарт организации питания. Им предусмотрено 24 варианта меню. Из этого числа учреждения могут выбрать одно, которое больше всего подходит им, в зависимости от условий организации питания, расположения территории и так далее. Ежедневное школьное меню должно оперативно размещаться на официальном сайте каждого учреждения.

- В Амурской области большой акцент делается на переоборудовании школьных пищеблоков. Только в прошлом году на это из регионального бюджета выделено 120 миллионов рублей и приобретено более 12,5 тысяч единиц оборудования: от ложек до пароконвектоматов. Работа в данном направлении продолжена и в новом учебном году. На эту статью расходов дополнительно направлено почти 44 миллиона рублей, – рассказала заместитель председателя Правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

С целью создания более комфортной атмосферы, в которой обслуживаются школьники, губернатор Василий Орлов внес дополнительные предложения по улучшению условий в школьных столовых.

- Предлагаю проанализировать лучшие практики перевоплощения школьных столовых в школьные кафе и применить их в Амурской области. Для этого необходимо продумать отдельную программу, – прокомментировал глава региона. – «Школьное кафе» предполагает полноценное переоборудование школьных столовых. Это нужно для того, чтобы воспитать в детях культуру питания, а само помещение превратить в место для отдыха и общения. В рамках реализации проекта для начала предлагаю определить несколько пилотных школ в разных муниципалитетах. Сделать дизайн-проекты под различные типы помещений готов Амурский центр развития территорий.