В Благовещенске во второй раз пройдёт книжный фестиваль «Берег»

В 2020 году фестиваль собрал массу желающих познакомиться с именитыми писателями. Фото: пресс-служба книжного фестиваля «Берег».

С 24 по 26 сентября в рамках фестиваля «Амурская осень» в Благовещенске пройдёт второй книжный фестиваль «Берег» (0+). Его главная тема — «Чистая энергия». На лекциях, встречах и дискуссиях участники фестиваля обсудят место природы и экологических проблем в современной литературе.

В программе «Берега» выступят писатели Александр Архангельский, Дмитрий Данилов, Алексей Поляринов, Анна Козлова, поэт Дмитрий Воденников, детские авторы Анастасия Орлова и Нина Дашевская, финалист премии «Национальный бестселлер» 2021 года Вера Богданова, популяризатор науки Ася Казанцева, шеф-редактор Storytel Константин Мильчин и другие российские писатели, критики и издатели.

В таких случаях принято говорить, что фестиваль вступает в новый этап своего развития. Помните, как всё начиналось? Скромный «День книги» в ОКЦ, потом такой же, но больше и лучше — уже в «Островах», в прошлом году уже два дня. И вот, наконец, «Берег» приходит на улицы города, в самый его центр. Фестиваль становится мощнее, взрослее и умнее, - говорит Михаил Фаустов, программный директор книжного фестиваля «Берег» и Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения». -Тему фестиваля этого года мы обозначили так: «Чистая энергия». Что мы вкладываем в эти слова? Энергию творчества, энергию строительства и созидания, энергию движения, сил, здоровья. Мы надеемся на благоприятную эпидемобстановку, на то, что удастся реализовать все планы.

Отдельную благодарность за содействие Фаустов выразил Министерству культуры Амурской области, Администрации Благовещенска, компании «Русгидро», Амурской областной научной библиотеке и Амурской областной филармонии за содействие в организации.

- Опыт показывает, что результатом такого взаимодействия будет яркое и запоминающееся событие, которое, несмотря на все вирусы и кризисы, на наших глазах становится городской традицией, получившей широкую известность и на региональном, и на федеральном уровне.

В 2020 году книжный фестиваль в Благовещенске под названием «Берег» состоялся впервые: тогда мероприятия фестиваля посетили 7000 жителей и гостей города, 53 издательства представили книги на ярмарке, а в лекториях выступили 45 спикеров. Ключевыми событиями стали выступления писателей Дениса Драгунского, Алексея Сальникова и Булата Ханова.

Второй книжный фестиваль «Берег» пройдёт с 24 по 26 сентября 2021 года в центре города — это будет целый книжный квартал на улицах Ленина, Пионерской и 50-лет Октября, где расположены Амурская областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьева-Амурского и Выставочный зал Благовещенска. Событие состоится с соблюдением санитарных правил и уже согласовано с Роспотребнадзором.

«Берег» пройдёт при поддержке Министерства культуры Амурской области и компании «РусГидро». Фестиваль организуют Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», АООО «Социальная инициатива» и Амурская областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьева-Амурского. За новостями можно следить на сайте amurkniga.com.

Партнёры события — Амурская областная филармония, библиотечная система Благовещенска, управление культуры и администрация Благовещенска.