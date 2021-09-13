В Приамурье продолжается приём заявлений от детей-сирот на получение жилищного сертификата в 2022 году

Почти все получатели сертификата в этом году приобрели жилье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подать заявление в органы местного самоуправления по месту включения в список можно до 30 сентября (включительно). Почти все получатели сертификата этого года – 94 человека – приобрели жилье.

Всего в этом году было выдано 95 сертификатов детям-сиротам. Один получатель сейчас находится в поиске. Таким образом, денежные средства, в размере 228,8 миллиона рублей, планируются к освоению в полном объеме.

Дополнительная мера по обеспечению жильем детей-сирот в виде жилищного сертификата введена в 2020 году в целях сокращения очереди на жилье для указанной категории лиц по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова. В первый год программы, в 2020 году, 52 человека успешно реализовали сертификаты и обзавелись долгожданным жильем.

В этом году амурские дети-сироты теперь смогут воспользоваться правом на «жилищный» сертификат с 23 лет: губернатор Приамурья Василий Орлов утвердил Порядок, по которому возраст получения меры поддержки снижен на два года.

- В целях сокращения очереди на жилье детям-сиротам и лицам из их числа Правительством области были внесены изменения в порядок предоставления социальной выплаты. Теперь получить «жилищный» сертификат амурчане могут не с 25, а уже с 23 лет, - отмечает губернатор Амурской области Василий Орлов. - Сертификаты оказались очень востребованным у детей-сирот, потому что они могут купить жилье именно там, где им удобно, где они социализировались: работают, имеют семьи и живут. Кроме того, при приобретении квартиры или дома, отвечающих потребностям семьи, сироты могут добавлять свои собственные или заемные средства, а также средства материнского семейного капитала.

Условия предоставления социальной выплаты: право на получение сертификата имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 23-х лет, не имеющие неснятой или непогашенной судимости, не состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах.

Кроме того, заявитель должен осуществлять служебную (трудовую) деятельность не менее года – на дату подачи заявления о предоставлении сертификата (за исключением женщин, имеющих двух и более детей или ребенка в возрасте до 3 лет, а также неработающих трудоспособных граждан, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом).

Одним из требований является заключенное мировое соглашение об урегулировании судебного спора с администрацией муниципального образования о предоставлении сироте жилья.

Кроме того, граждане, имеющие двух и более детей (или ребенка-инвалида), имеют преимущественное право в получении сертификата.

Размер социальной выплаты производится исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и установленной предельной стоимости одного квадратного метра по муниципальному образованию. Так, максимальный размер сертификата в 2021 году составил 2 578 719 рублей. Сертификат с такой суммой получили амурчане, которые приобрели жилье в Благовещенске и Свободном.

На сегодняшний день в отношении 112 сирот, достигших возраста 25-ти лет, министерством приняты решения о наличии у них права на получение социальной выплаты (сертификата), из них 15 граждан имеют первоочередное право в связи с наличием двух и более детей.

Кроме того, на сегодняшний день в органы местного самоуправления поступило 76 заявлений от сирот, достигших возраста 23-х лет и старше, из них самые многочисленные — это город Благовещенск - 16 заявлений, город Свободный – 11 заявлений, Сковородинский район – пять заявлений.