Амурским специалистам вручили награды от президента РФ

Фото: правительство Амурской области

В Правительстве Амурской состоялась церемония вручения государственных наград. Их получили представители самых разных профессий – от врачей, работавших при пожаре в кардиохирургическом центре, до профессоров.

Указом Президента Российской Федерации Орденом Пирогова за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, награждены:

Кондратов Георгий Филиппович - врач клиники кардиохирургии ФГБУ высшего образования «Амурская государственная медицинская академия»;

Коротких Александр Владимирович - главный врач клиники кардиохирургии ФГБУ высшего образования «Амурская государственная медицинская академия»;

Никитин Виктор Николаевич - заведующий отделением клиники кардиохирургии ФГБУ высшего образования «Амурская государственная медицинская академия»;

Филатов Валентин Викторович - врач клиники кардиохирургии ФГБУ высшего образования «Амурская государственная медицинская академия»;

Филиппов Александр Сергеевич - врач клиники кардиохирургии ФГБУ высшего образования «Амурская государственная медицинская академия»;

Фукс Станислав Владимирович - врач клиники кардиохирургии ФГБУ высшего образования «Амурская государственная медицинская академия».

Указом Президента Российской Федерации медалью Луки Крымского за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, награждены:

Андриевская Елена Васильевна - медицинская сестра клиники кардиохирургии ФГБУ высшего образования «Амурская государственная медицинская академия»;

Науршина Надежда Федоровна - медицинская сестра клиники кардиохирургии ФГБУ высшего образования «Амурская государственная медицинская академия»;

Хангану Ирина Александровна - санитарка клиники кардиохирургии ФГБУ высшего образования «Амурская государственная медицинская академия»;

Хорсак Анжелика Михайловна - медицинская сестра клиники кардиохирургии ФГБУ высшего образования «Амурская государственная медицинская академия».

Все вышеперечисленные участвовали в операции на открытом центре во время пожара в кардиохирургическом центре Амурской медицинской академии в Благовещенске.

Указом Президента Российской Федерации медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу награжден:

Филонов Сергей Владимирович - профессор кафедры «Амурского государственного университета».

Указом Президента Российской Федерации медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден:

Чугунов Борис Борисович - начальник поисково-спасательного отряда государственного казённого учреждения «Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области».

Указом Президента Российской Федерации медалью Луки Крымского за большой вклад за борьбу с короновирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, награждена:

Воликова Наталья Сергеевна - заместитель главного врача ГБУ здравоохранения Амурской области «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова»

Указом Президента Российской Федерации Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу вручено:

Брегадзе Евгению Юрьевичу - заместителю главного врача государственного автономного учреждения здравоохранения амурской области «Амурская областная клиническая больница».

Указом Президента Российской Федерации Почетной грамотой Президента Российской Федерации за большой вклад в обеспечение губернатора Амурской области и Правительства Амурской области специальной документальной связью награждена:

Чаленко Наталья Анатольевна - начальник отдела специальной документальной связи аппарата губернатора и Правительства области.