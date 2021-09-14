Каждая четвертая ипотека в Приамурье оформлена по льготным госпрограммам

В Приамурье продолжают действовать программы сельской и семейной ипотеки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Промежуточные итоги действия льготных ипотечных программ в регионе озвучили в Правительстве Амурской области.

- Общий портфель ипотечных кредитов в Приамурье с января текущего года увеличился на 17,5 миллиардов рублей. За это время жители региона оформили 5,6 тысяч ипотек. При этом важно отметить, что каждая четвертая ипотека в Амурской области с начала года оформлена по льготным государственным программам. Таким образом, около 1,5 тысяч амурских семей за восемь месяцев приобрели жилье на привлекательных условиях по более низким ставкам, - сказал губернатор Василий Орлов.

Глава региона также отметил, что правительство области дополнительно улучшает действующие федеральные программы на региональном уровне. Из областного бюджета амурчанам готовы компенсировать первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» в сельской местности на сумму до 500 тысяч рублей.

- Данную меру поддержки в Приамурье реализуем уже второй год подряд. В 2020 году сделать жилье доступнее мы помогли 87 молодым семьям. Программа продолжает действовать в настоящее время. Сейчас в работе находится 13 заявок на общую сумму поддержки 3,7 миллионов рублей. Документы на компенсацию первоначального взноса по ипотеке в сельской местности в региональном министерстве сельского хозяйства будут принимать до 1 декабря, - добавил Василий Орлов.

Как уточнила и.о. министра экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева, именно «Дальневосточная ипотека» пользуется наибольшей популярностью в регионе среди льготных ипотечных программ. С начала года её получило около 670 амурских семей. На втором месте остается программа ипотеки с господдержкой, которую с января оформили свыше 450 жителей региона.

Кроме этого, в Приамурье продолжают действовать программы сельской и семейной ипотеки. На них с начала года приходится порядка 300 и 30 взятых кредитов соответственно.

Напомним, что подробная информация про все действующие программы льготного ипотечного кредитования в Приамурье в режиме одного окна размещена на специальном сайте спроси.дом.рф. С помощью сервиса можно не только узнать все условия и сроки действия программ, а также получить онлайн-консультацию и подать заявку на ипотечный кредит.