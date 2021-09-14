В Благовещенске перекроют еще несколько улиц

На одной из улиц пройдут ремонтные работы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Благовещенске для проезда транспорта временно закроют участок улицы Текстильной. С 15 сентября, 10.00, до 25 сентября на участке улицы между 50 лет Октября и Островского будут проводиться работы по устройству инженерных сетей. Работы проводит ООО «СтройВДД», сообщает администрация Благовещенска.

Кроме того, в столице Приамурья сегодня, 14 сентября, до вечера будет перекрыта улица 50 лет Октября. Связано это с «Поездом Победы», который вновь прибыл в Амурскую область.

Автолюбители не смогут доехать до железнодорожного вокзала. Перекрытие поможет обеспечить безопасность «Поезда Победы».

В благовещенской мэрии рассказали, что ограничение движения будет действовать с 8:30 до 20:00 по улице 50 лет Октября от Тенистой до привокзальной площади.

Исключением станет лишь общественный транспорт, который будет ходить согласно своим традиционным схемам движения.