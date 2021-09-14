Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2021 8:07

В Благовещенске перекроют еще несколько улиц

На этот раз водители не смогут проехать по Текстильной и 50 лет Октября
Василина ВАСИЛЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На одной из улиц пройдут ремонтные работы

На одной из улиц пройдут ремонтные работы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Благовещенске для проезда транспорта временно закроют участок улицы Текстильной. С 15 сентября, 10.00, до 25 сентября на участке улицы между 50 лет Октября и Островского будут проводиться работы по устройству инженерных сетей. Работы проводит ООО «СтройВДД», сообщает администрация Благовещенска.

Кроме того, в столице Приамурья сегодня, 14 сентября, до вечера будет перекрыта улица 50 лет Октября. Связано это с «Поездом Победы», который вновь прибыл в Амурскую область.

Автолюбители не смогут доехать до железнодорожного вокзала. Перекрытие поможет обеспечить безопасность «Поезда Победы».

В благовещенской мэрии рассказали, что ограничение движения будет действовать с 8:30 до 20:00 по улице 50 лет Октября от Тенистой до привокзальной площади.

Исключением станет лишь общественный транспорт, который будет ходить согласно своим традиционным схемам движения.