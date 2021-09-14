Первая семья, пострадавшая от летнего паводка, готовится к переезду в новую квартиру

В областном центре семья присмотрела благоустроенную квартиру площадью чуть больше 53 квадратов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство социальной защиты области начало оплачивать сделки по приобретению жилья гражданами, чьи дома были признаны непригодными для проживания в результате паводка 2021 года. Жительница села Черняево Магдагачинского района приобрела квартиру в областном центре.

Семья Лактионовых из-за паводка лишилась единственного дома. По решению комиссии, дом пенсионерки Галины Евгеньевны площадью 48 квадратных метров был признан непригодным для проживания.

- Сначала мы не думали, что вода дойдет до нашего дома, по прогнозам МЧС уровень в Амуре должен был подняться до восьми метров, но в итоге дошел до 10,5 метров, - вспоминает момент подтопления хозяйка дома Галина Евгеньевна. – Дом практически под потолок затопило, в воде оказалась вся мебель, электроприборы, бытовая техника. Спасти удалось только посуду.

Женщине пришлось пару дней пожить у родственников, а затем переехать к брату в Зею.

Когда комиссией было принято положительное решение о выдаче семье денежной выплаты на приобретение нового жилья, Галина Лактионова сразу решила брать квартиру в Благовещенске, ведь там живет и работает ее дочь Елена.

В областном центре семья присмотрела благоустроенную квартиру площадью чуть больше 53 квадратов.

- Мама уже на пенсии, подработку не берет, в благоустроенной квартире ей будет легче, да и я рядом, - говорит Елена Лактионова. – Мы выбрали хорошую двухкомнатную квартиру в центре города. Теперь дело осталось за малым – закончить оформление необходимых документов и обустраиваться на новом месте. Сейчас начнем делать в квартире небольшой ремонт, а пока поживем в съемном жилье.

Между тем в минсоцзащиты области продолжается работа по рассмотрению пакетов документов и вынесению решений по выплатам пострадавшим от паводка гражданам на капремонт или приобретение жилья.

В правительстве Амурской области напоминают: тем, кто не обратился за мерами поддержки на приобретение или капитальный ремонт жилья, подать документы можно в управлении социальной защиты населения по месту нахождения пострадавшего жилья! А гражданам, по которым вынесены положительные решения, для скорейшего получения выплаты, необходимо открыть специальный счет для перечисления средств, и оформить обязательство по отчуждению утраченных жилых помещений и земельных участков.