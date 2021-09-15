Всего в этом году на территории Амурской области зарегистрировано 215 природных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Амурская область готовится к пожароопасному сезону. Как рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Севостьянов в ходе заседания правительства области, этой осенью синоптики прогнозируют достаточно сухую и теплую осень. По данным Дальневосточного УГМС, в третьей декаде сентября в регионе ожидаются осадки ниже средних многолетних (15-30 мм), а средняя температура воздуха будет достигать в ночное время от +2 до -7, в дневное время от +7 до +17.

- Данные метеоусловия способствуют быстрому высыханию травянистой растительности. Учитывая, что обильные осадки летом привели к бурному росту травы и кустарников, это может осложнить лесопожарную обстановку. Кроме того, переувлажнение почвы, также вследствие интенсивных осадков, негативно сказывается на оперативности прибытия лесопожарных формирований наземным транспортом к местам возгораний, - отметил Алексей Севостьянов.

Учитывая имеющиеся факторы риска, с 20 сентября в Амурской области будет введен особый противопожарный режим.

На сегодняшний день в регионе продолжается подготовка к осеннему пожароопасному сезону. Работы по очистке участков выполнены на 20 %. Проведено окашивание на 2041 участке (26,2%) на общей площади 1563,3 га, создано (обновлено) минерализованных полос на 103 участках (7,9%) протяженностью 221,1 км, ликвидировано 93 несанкционированных свалки из 181 запланированной (51,4%), а также 42 бесхозных строения из 175 запланированных (24%).

Полностью завершены подготовительные работы в Тынде. Хорошие показатели также в Белогорске (74,5%) и Тындинском районе (71,3%), выше среднеобластных — в Зее (46,2%), Благовещенске (39,1%), Константиновском районе (48,2%) и Ромненском муниципальном округе (39,2%).

Ниже среднеобластного показателя проведены работы на территориях города Шимановска (7,5%), а также Архаринского (6,9%), Свободненского (8,6%), Благовещенского (11%), Мазановского (11,4%), Михайловского (11,6%) районов и Ивановского муниципального округа (7,5%).

Всего в этом году на территории Амурской области зарегистрировано 215 природных пожаров на общей площади 81 927 га (АППГ – 570 пожаров на общей площади 160 561 га). Основной причиной возгораний является антропогенный фактор — 78,2%.

Общая численность лесопожарной группировки на территории области составляет 950 человек и 445 единиц техники. Для авиамониторинга лесопожарной обстановки и доставки личного состава к месту возникновения пожара готовы 4 самолета и 2 вертолета.

В этом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в амурские лесхозы была приобретена лесопожарная техника и оборудование на общую сумму 112,4 млн. рублей (25 единиц техники и 32 единиц оборудования). Еще 7 единиц техники будут поставлены в конце текущего года.

На территории Благовещенского, Свободненского, Завитинского, Бурейского и Архаринского районов области в течение пожароопасного сезона 2021 года используется система раннего обнаружения природных пожаров и палов «Лесохранитель», установленная на вышках сотовой связи. К концу осени планируется ввести в эксплуатацию еще 16 единиц оборудования, что позволит поставить под видеонаблюдение густонаселенные территории области от поселка Архара до города Шимановска включительно.

В целях пресечения нарушений правил пожарной безопасности на межселенных территориях и в лесу организовано 40 межведомственных патрульных групп численностью порядка 100 человек на 117 маршрутах патрулирования. В наиболее горимых районах, таких как Архаринский, Шимановский, Тындинский и Бурейский будут привлечены 10 беспилотных летательных аппаратов, закупленные за счет средств областного бюджета.