В Белогорье зафиксирован очаг африканской чумы свиней

На территории очага и угрожаемой зоны в настоящее время проводятся карантинные мероприятия и дезинфекция Фото: Управление ветеринарии по амурской области

Очаг АЧС выявили в селе Белогорье в личном подсобном хозяйстве. Опасным вирусом заразились две свиньи.

Постановлением губернатора угрожаемой зоной по африканской чуме свиней объявлена территория в радиусе 10 километров от границ эпизоотического очага, включая территорию села Белогорье, поселка Мухинка, железнодорожных станций Белогорье и Призейская, села Новотроицкого Благовещенского района.

В связи с этим мэр Благовещенска Олег Имамеев провел заседание КЧС. Согласно решению комиссии, во вторник, 15 сентября, в районе полигона ДВОКУ у дорожной развязки, а также на грунтовой дороге: п. Моховая падь – с. Белогорье должны установить два заградительных барьера из бетонных блоков. Также сегодня будет обустроен контрольно-пропускной пункт и дезинфекционный барьер на участке дороги: с. Новотроицкое – с. Белогорье у въезда в Белогорье.

В районе КПП будут дежурить сотрудники полиции. До снятия карантина в угрожаемой зоне действует запрет на перевозку, ввоз и вывоз свиней и любой продукции из свинины. Проезжающий через КПП транспорт будет осматриваться и проходить через дезинфекционный барьер.

На территории очага и угрожаемой зоны в настоящее время проводятся карантинные мероприятия и дезинфекция. В работе участвуют управление ветеринарии Амурской области, Благовещенская городская станция по борьбе с болезнями животных, городское управление по делам ГО ЧС, МКП «ГСТК».

В целом поголовье свиней в Белогорье небольшое. Всего 8 животных. Все владельцы утраченных в связи с АЧС животных получат компенсации.