Амурчан приглашают поучаствовать в V Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

Прием работ завершится пятого октября Фото: https://www.instagram.com/russiancivilization/

Организатор мероприятия - Федеральное агентство по делам национальностей. Конкурс не первый год объединяет фотографов не только из регионов России, но и всего мира.

Если в 2017 году, когда «Русская цивилизация» проводилась впервые, на конкурс поступило 10 тыс. снимков от 1,8 тыс. человек из 28 стран, то в прошлом году - уже свыше 19 тыс. снимков от 5,7 тыс. фотографов из 74 стран.

Уже с пятого сентября профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья могут загружать свои авторские снимки на сайт www.rucivilization.ru. Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет. Каждый из них может представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва», «Духовные скрепы».

Прием работ завершится пятого октября. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению ФАДН России вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей состоится в ноябре 2021 года на одной из популярных выставочных площадок Москвы. Как и прежде, лучшие фотоснимки можно будет увидеть на улицах столицы.

Подробности на сайте www.rucivilization.ru