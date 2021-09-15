Первая модельная библиотека торжественно открылась в Бурейском районе

Книговыдача в библиотеке теперь будет проходить на основе RFID-технологии Фото: Правительство Амурской области

Обновленная библиотека в поселке Новобурейский объединила в себе семейный абонемент, молодежную зону и мини-типографию. На капитальный ремонт учреждения потратили 13 миллионов. Это первая модельная библиотека, отремонтированная за счет областного и местного бюджетов.

В ходе преобразований в здании заменили полы, отремонтировали системы отопления и освещения, оборудовали пандус для маломобильных посетителей, расширили помещения для обслуживания читателей.

Семейный абонемент в библиотеке появился путем объединения взрослого и детского абонементов. Кроме этого, здесь появились молодежная зона и игровая комната для детей с интерактивным оборудованием.

Книговыдача в библиотеке теперь будет проходить на основе RFID-технологии, то есть автоматически при помощи специального считывающего устройства. В здании заработали конференц-зал и мини-типография, а библиотечный фонд пополнился на пять тысяч экземпляров новых книг.

Всего в 2021 году в Амурской области появятся семь библиотек нового поколения: из них четыре будут модернизованы за счет средств федерального бюджета - в Благовещенске, Свободном, Константиновке и Березовке, еще три - в Поярково, Екатеринославке и Новобурейском - за счет региональных средств.

Кроме этого, в ходе нацпроекта «Культура» в этом году отремонтируют Дворец культуры в селе Константиновка. Обновление ждут и культурные учреждения в селах Поляна, Жариково и Дипкун.

Преобразится и здание Амурского областного театра кукол. В ходе ремонта здесь заменят системы отопления, отремонтируют внутренние помещения, обновят фасадную часть здания, частично кровлю. Также планируется полностью благоустроить прилегающую территорию.

Национальный проект «Культура» в Амурской области реализуется с 2019 года. В прошлом году на него потратили 58,9 миллионов рублей. В этом году объем финансирования увеличен до 221,6 миллионов рублей.

- В рамках нацпроекта в этом году началось строительство Дома культуры в селе Усть-Уркима Тындинского района. Кроме этого, будет оказана поддержка лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам. С 2021 года в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» ежегодно будет осуществляться государственная поддержка восьми лучших сельских учреждений культуры и шести лучших работников сельских учреждений. Размер денежного поощрения составит 117,6 и 58,8 тысяч рублей на одного получателя средств соответственно, - отметила министр культуры и национальной политики Амурской области.

В прошлом году нацпроект позволил региону приобрести пять автоклубов, помог отремонтировать сельский Дом культуры в селе Толстовка Тамбовского района. В ходе ремонта здесь заменили кровлю, отремонтировали крыльцо, сделали пандус, заменили электричество, установили новые двери и окна и привели в порядок стены и полы. Кроме этого, были модернизированы две муниципальные библиотеки в Благовещенске и Ивановском районах.