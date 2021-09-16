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Общество16 сентября 2021 4:41

Самозанятым и начинающим предпринимателям Амурской области снижают ставки по займам

Около 40 начинающих бизнесменов получило почти 20 миллионов рублей
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Специальные условия действуют до 31 октября

Специальные условия действуют до 31 октября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ставки по займам для начинающих предпринимателей и самозанятых региона до 31 октября снижают в Центре кредитной поддержки предпринимательства Амурской области.

Новые специальные условия льготного кредитования накануне озвучили в министерстве экономического развития и внешних связей области в ходе заседания, посвященного реализации в регионе нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

- Значимость доступных кредитных ресурсов на ранних этапах развития своего дела сложно переоценить. На сегодняшний день наш Центр является одной из немногих структур в регионе, готовых финансово поддержать бизнес-проекты на начальных стадиях. Благодаря этому около 40 начинающих предпринимателей и самозанятых получило по льготным ставкам почти 20 миллионов рублей. При этом, мы продолжаем улучшать условия кредитных продуктов для того, чтобы у большего числа субъектов МСП в регионе была возможность быстрее и эффективнее развивать свои инициативы, - рассказала директор регионального Центра кредитной поддержки предпринимательства Лилия Функнер.

Средства по ставке 3% годовых в инфраструктуре поддержки готовы предоставить всем предпринимателям и самозанятым, осуществляющим деятельность сроком не более 1 года. Максимальный размер займа для субъектов малого бизнеса – 2 млн. рублей, а для самозанятых – до 500 тыс. рублей.

Специальные условия действуют до 31 октября. Оставить заявку на получение средств можно по телефонам Центра +7 (4162) 770-730 или +7-914-556-36-06 (есть WhatsApp), а также электронной почте ckpp28@mail.ru.

Напомним, что Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области действует в регионе с 2019 года в рамках национального проекта «Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы». С 2019 года инфраструктура поддержки предоставляет амурчанам средства на любые цели, связанные с развитием бизнеса.

Максимальный размер ставки не превышает ключевую ставку Центрального банка РФ. При этом особые условия кредитования действуют для начинающих и социальных предпринимателей, самозанятых, бизнесменах в моногородах, женщин-предпринимателей и тд. Подробнее о всех программных продуктах Центра можно узнать на сайте бизнескредит28.рф.