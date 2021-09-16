Программа поддержки местных инициатив поставила рекорд по числу заявок

Темпы реализации проектов текущего года находятся на высоком уровне Фото: Правительство Амурской области

В 2021 году программа поддержки местных инициатив в Амурской области поставила очередной рекорд. Финансирование получили 277 инициативных проектов граждан из всех муниципальных районов и округов области, на эти цели Правительством распределено более 374 млн рублей. Такая широкая поддержка обусловлена огромным интересом граждан к программе – количество заявок за три года выросло более, чем в 3 раза.

- Сами по себе практики инициативного бюджетирования полезны повышением эффективности бюджетных расходов - за каждым проектом стоят граждане, которые не только вносят свой вклад, но и держат местные администрации на особом контроле при проведении всесторонней экспертной оценки проектов, выполнении закупок и работ по их проекту. Такой мониторинг приводит к более тесному контакту между властью и обществом, способствует качественному повышению уровня бюджетной грамотности, - отмечает министр финансов области Вера Артемьева.

С 2019 года в программу включили городские поселения, с 2020 увеличили максимальную сумму субсидии и уменьшили объем софинансирования, а с 2021 года голосование возможно на специальном портале Golos-amur.ru.

- В 2018 году от минфина области поступило предложение принять участие в пилотном проекте. Тогда жители села отнеслись достаточно настороженно. Однако после первых результатов, когда благодаря программе нам удалось обустроить берегоукрепление озера лотосов, население начало активно вносить предложения по благоустройству села. У нас начали проходить широкие и бурные общественные обсуждения. С 2020 года было допущено участие всех населенных пунктов сельсоветов, чем инициативные группы воспользовались. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что участие в инициативном бюджетировании - это неотъемлемая часть жизни наших сел, - прокомментировала глава Ивановского сельсовета Валентина Ольшевская.

Темпы реализации проектов текущего года находятся на высоком уровне. За полгода с момента оглашения победителей уже более 100 проектов граждан воплощены в жизнь, еще порядка 170 будут завершены уже к началу ноября. Примечательно, что по готовности все объекты принимаются инициативными группами, подготовившими данный проект.

В селе Кустанаевка Белогорского округа инициативные проекты реализуются с 2019 года.

- На единственной площади был заросший кустарник, на котором проводились все мероприятия. У нас появилась идея окультурить нашу площадь. Мы приняли участие в конкурсе и уже в 2019 году уложили нашу ее 3D-плиткой. В 2021 году мы вернулись к этому проекту и украсили площадь фонтаном, поставили лавочки и освещение. Планов по дальнейшему развитию села у жителей много, скоро будем обсуждать проект на 2022 год, - поделилась руководитель МКУ «Кустанаевский» Белогорского округа Лариса Златоус.

Программа зарекомендовала себя как один из наиболее эффективного механизма для граждан в решении местных вопросов. В текущем году в селах и городах Приамурья будут благоустроены спортивные площадки, дома культуры и места отдыха. Эффективность инициативного бюджетирования неоднократно отмечалась губернатором области.

- Многие проекты удивляют своей продуманностью и оригинальностью. Главный плюс программы в том, что она дает людям возможность самим решать, какие работы будет проведены, и какие объекты появятся в их населенных пунктах. И рост количества заявок на участие наглядно демонстрирует, что жители успели оценить все преимущества и возможности. Если в 2018 году на рассмотрение было подано всего четыре проекта, то в текущем – более 270, - отметил Василий Орлов.