Благовещенцев просят назвать справедливую цену проезда на общественном транспорте

На основе ответов горожан специалисты составят улучшенную транспортную модель Фото: архив

Жителям областного центра предлагают принять участие во втором этапе опроса, посвященного модернизации транспортной системы Благовещенска. На основе ответов горожан специалисты составят улучшенную транспортную модель, удобную как для пассажиров, так и для перевозчиков. Пока свое мнение высказали 368 человек.

- Ежедневно услугами общественного транспорта пользуются порядка 40 тысяч человек. Если говорить о количестве совершенных ими поездок, то эта цифра вырастает в разы. Однако в опросе поучаствовало менее 1 % от этого числа. Просим благовещенцев принять активное участие. Думаю, многие заинтересованы в том, чтобы повлиять на развитие городской транспортной системы и улучшить качество предоставляемых перевозчиками услуг. Пройти анкетирование можно до конца октября. Полученные данные будут использованы для дальнейшего формирования новой комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения. Ее разработают до конца года, – отметил начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Юрий Грязнов.

Благовещенцев просят рассказать, в том числе, какие улучшения необходимы, чтобы горожане были готовы ездить на автобусах каждый день. Респондентам также предлагают ответить на вопросы о целях поездок, среднем времени в пути, количестве пересадок. Выразить свою точку зрения можно, перейдя по ссылке.