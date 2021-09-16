В Первомайском парке завершаются работы по водоотведению и освещению

Сейчас работы подрядные организации ведут в соответствии с графиком Фото: администрация Благовещенска

Первый этап реконструкции Первомайского парка выходит на финишную прямую. Подрядные организации завершают работы по устройству ливневой канализации и системы освещения, монтажу опор и прожекторов, подготовке основания для новых пешеходных зон.

В среду, 15 сентября, мэр Благовещенска Олег Имамеев совместно со своим заместителем Максимом Ноженкиным, директором парка Рустамом Ямашевым и представителями подрядных организаций провел выездное совещание. Как рассказал один из подрядчиков, рабочие планируют завершить благоустройство парка до конца октября.

- До 20 сентября должны быть завершены все работы по инженерным коммуникациям, после этого мы полномасштабно зайдем на укладку тротуаров, установку малых архитектурных форм, подготовку основания для четырех больших конструкций – перголы с качелями, цветочного павильона, сцена с амфитеатром и скейт-площадки. Весь асфальт, который был в парке, мы демонтировали и вывезли. Его заменим тротуарной плиткой. Грунтовую экотропу, уже имеющуюся в лесной зоне парка, выложим из крошки, – рассказал начальник участка ООО «Объединение Благоустроителей» Андрей Харитонов.

По инициативе мэра Благовещенска подход к благоустройству парка основывается на том, чтобы максимально сохранить природную особенность этой зоны отдыха и сделать из него экопарк с использованием формата тихого отдыха.

- Такой формат выбрали сами горожане. Поэтому все деревья, за исключением нескольких аварийных, будут сохранены, а пешеходные зоны обустроят с помощью различных материалов – тротуарной плитки и крошки из натурального камня. Сейчас работы подрядные организации ведут в соответствии с графиком. Напомню, обновление парка будет проходить этапами. Второй этап благоустройства стартует в 2022 году. В него войдет установка трех новых аттракционов, обустройство парковочной зоны, реставрация входной группы и другие работы, замыкающие комплексный ремонт, – отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Дизайн-проект разработал Центр развития территорий с учетом мнения благовещенцев. На благоустройство парка из областного бюджета было направлено более 100 миллионов рублей.