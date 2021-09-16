В Благовещенске завершается подготовка к отопительному сезону

Котельные к отопительному периоду готовы на данный момент на 82% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Готовность к зиме ТЭЦ, котельных, инженерных сетей и жилищного фонда обсудили в Благовещенске на заседании КЧС в среду, 15 сентября. В настоящее время в городе создаются запасы топлива. На Благовещенской ТЭЦ на данный момент запасы угля выше нормативных на 53 % (433 тысячи тонн). На котельных города запасы топлива также превышают нормативный показатель – на 26 % (62,5 тысячи тонн).

Благовещенские управляющие компании готовят к отопительному сезону 1225 многоквартирных домов. По данным на 15 сентября, специалисты подготовили системы отопления в 1221 доме. В целом готовность жилищного фонда к зиме оценивается на 98,2 %.

На объектах теплоснабжения завершается масштабная ремонтная кампания. В этом году капитально отремонтировано более 7 километров тепловых сетей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. Кроме этого, выполнен текущий ремонт более 213 километров теплосетей. Специалисты заменили изоляцию трубопроводов, провели ревизию запорной арматуры, работы по обслуживанию распределительных камер и коммуникаций.

Готовность тепловых сетей к зиме на сегодняшний день оценивается в 86,5%, водопроводных сетей – 81,7%, канализационных сетей – 80,9%.

Котельные к отопительному периоду готовы на данный момент на 82%. В городе – 30 котельных: 18 муниципальных, которые обслуживает ООО «АКС», и 12 ведомственных. Плановый ремонт завершен на 23 котельных.

Новая котельная «Прометей» на 10 котлов этим летом была построена в Белогорье. Планируется, что с 25 сентября на объекте начнутся пуско-наладочные работы. Также в рамках текущей ремонтной кампании были увеличены мощности котельных в Верхнеблаговещенском, Астрахановке, Садовом, Радиоцентре и в других отдаленных районах городского округа.

Напомним, согласно нормативам, отопительный период в Благовещенске начнется после того, как среднесуточная температура продержится ниже + 8 градусов в течение 5 суток.