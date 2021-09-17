В Приамурье поступила самая большая партия медицинского транспорта за последние годы

До конца года здравоохранение региона ожидает еще 20 новых санитарных автомобилей Фото: Правительство Амурской области

53 новых высокопроходимых санитарных автомобилей «УАЗ» закупили для нужд медицинских учреждений региона за счет областного бюджета. Из них 10 машин «скорой медицинской помощи» класса Б и 43 единицы класса А - все оборудованы в соответствии со стандартами.

- Дооснащение автопарка наших учреждений позволит улучшить доступность медицинской помощи амурчанам, проживающим, в том числе, в отдаленных районах, включая Мазановский, Зейский, Сковородинский, - сказала заместитель министра здравоохранения Амурской области Наталья Газданова.

Это вторая по счету партия автомобилей для медицинских учреждений, поступившая в 2021 году. В январе 20 автомобилей - УАЗы, «Нивы» и «Лады-Гранты» - были приобретены на средства федерального бюджета и отправились в поликлиники области.

- Это самая большая партия санитарного автотранспорта за последние годы. Модернизация звена первичной медико-санитарной помощи - одна из важнейших задач, которые сегодня решает Правительство области. Во многом эффективность первичного звена определяется уровнем оснащенности необходимым транспортом: чем быстрее смогут прибыть медики к пациенту, тем раньше окажут помощь, - говорит Василий Орлов.

До конца года здравоохранение региона ожидает еще 20 новых санитарных автомобилей.

В 2020 году в область поступило 108 единиц автотранспорта для медицинских организаций.