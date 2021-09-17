В Приамурье удалось закрыть остродефицитные вакансии в школах и снизить нагрузку на учителей

С начала учебного года 55 студентов БГПУ в составе педагогического отряда работают в школах Амурской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала учебного года 55 студентов БГПУ в составе педагогического отряда работают в школах Амурской области, где отмечена острая нехватка педагогов. В числе самых дефицитных вакансий – учителя иностранных языков, математики, информатики.

Руководители школ, в которых работают студенты-преподаватели, отмечают их высокий профессиональный уровень: «Предмет знают на отлично, ответственные, скрупулезные, с детьми ладят очень хорошо».

Работа педагогических отрядов в Амурской области – уже давно сложившаяся традиция. За пять лет через педотряды «прошло» свыше 300 студентов.

- В настоящее время все вакансии учителей в школах Приамурья закрыты, все предметы ведутся, при этом потребность в педагогических кадрах остается, особенно это касается отдаленных сельских территорий. Чтобы решить кадровый вопрос, в муниципалитетах для новых специалистов действует ряд преференций. Одна из них – единовременная выплата, ее максимальный размер – 300 тысяч рублей. Она полагается учителям, приехавшим работать в школы города Тында. Не так давно принято решение о единовременной выплате в размере 600 тысяч рублей педагогам, которые приедут работать в школы Свободного, – прокомментировали в отделе общего образования регионального Минобрнауки.

Помимо этого, в муниципалитетах для молодых педагогов могут быть предусмотрены компенсация части затрат на аренду жилого помещения или приобретение и ремонт жилья, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в сельской местности, а специалистам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, обеспечивается компенсация расходов на проезд к местам отдыха.

За последние пять лет на меры поддержки выпускников педагогических вузов, пришедших работать в амурские школы, из областного бюджета направлено около 75 миллионов рублей.

Федеральная программа «Земский учитель» – еще одна мера по привлечению педагогов в школы малонаселенных территорий. В этом году в амурские образовательные организации будет принят 41 педагог. Согласно договору проработать на одном месте им необходимо не менее пяти лет. За это им выплачивается по два миллиона рублей. В 2022 году в Приамурье будет трудоустроено еще 39 «земских учителей».