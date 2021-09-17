В Амурской области мужчина убил подругу после ссоры

В суде амурчанин вину в совершении преступления не признал Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Завитинске вынесли приговор 24-летнему местному жителю. Он жестоко убил свою знакомую, несколько раз ударив ее ножом в шею. Причиной убийства стала ссора в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия произошла в феврале 2021 года. Около часа ночи пьяный мужчина поругался со своей подругой. В итоге молодой человек схватил женщину за волосы и, несколько раз ударил кухонным ножом в шею.

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. В суде амурчанин вину в совершении преступления не признал. Но сторона обвинения собрала достаточное количество доказательств. Молодого человека осудили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.