В Благовещенске высадят более 200 саженцев рябины, рябинника, калины и боярышника

На следующей неделе амурская столица присоединится ко всероссийской акции «Сохраним лес» Фото: Евгения ГУСЕВА

На следующей неделе амурская столица присоединится ко всероссийской акции «Сохраним лес». Она направлена на восстановление массивов после пожаров, а также озеленение городских территорий. Зеленее в Благовещенске станет улица Зейская.

На участке в полкилометра высадят 240 саженцев рябинника рябинолистного, рябины амурской, боярышника даурского, калины. Посадку в Благовещенске организует городское управление ЖКХ совместно с министерством лесного хозяйства Амурской области.

В связи с проведением акции на участке улицы Зейской между Больничной и Батарейной ограничат движение транспорта. Улицу перекроют 25 сентября с 10:00 до 14:00. Также изменится схема движения маршрута № 2/ 2А.

Маршрут № 2/ 2А, изменённая схема движения:

– ул. Зейская – ул. Мухина – ул. Ленина – ул. Батарейная – далее в обратном направлении.