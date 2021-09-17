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Общество17 сентября 2021 11:30

В Благовещенске высадят более 200 саженцев рябины, рябинника, калины и боярышника

В связи с проведением акции в городе ограничат движение транспорта
Василина ВАСИЛЬЕВА
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На следующей неделе амурская столица присоединится ко всероссийской акции «Сохраним лес»

На следующей неделе амурская столица присоединится ко всероссийской акции «Сохраним лес»

Фото: Евгения ГУСЕВА

На следующей неделе амурская столица присоединится ко всероссийской акции «Сохраним лес». Она направлена на восстановление массивов после пожаров, а также озеленение городских территорий. Зеленее в Благовещенске станет улица Зейская.

На участке в полкилометра высадят 240 саженцев рябинника рябинолистного, рябины амурской, боярышника даурского, калины. Посадку в Благовещенске организует городское управление ЖКХ совместно с министерством лесного хозяйства Амурской области.

В связи с проведением акции на участке улицы Зейской между Больничной и Батарейной ограничат движение транспорта. Улицу перекроют 25 сентября с 10:00 до 14:00. Также изменится схема движения маршрута № 2/ 2А.

Маршрут № 2/ 2А, изменённая схема движения:

– ул. Зейская – ул. Мухина – ул. Ленина – ул. Батарейная – далее в обратном направлении.