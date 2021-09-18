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Происшествия18 сентября 2021 7:53

Во время пожара в Приамурье погиб мужчина

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Трагедии избежать не удалось Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Трагедии избежать не удалось Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Во время пожара в Амурской области спасатели обнаружили тело мужчины. Сообщение о возгорании в селе Среднебелое Ивановского района поступило пожарным утром 18 сентября в 06:45. Горел двухквартирный жилой дом на улице Трудовой.

К месту происшествия были направлены четыре огнеборца Ивановского пожарно-спасательного гарнизона и две единиц техники. Пожарные быстро ликвидировали открытое горение. При тушении они нашли тело мужчины.

Причина пожара устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области.