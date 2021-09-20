Благодаря губернаторским стипендиям амурские школьники стали успешнее в учебе

За отличную учебу и лидирующие места по итогам олимпиад губернаторские стипендии в общей сложности получат свыше одной тысячи детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поощрение за успехи в учебе школьники и студенты Амурской области второй год подряд получают в денежном эквиваленте. По инициативе главы региона Василия Орлова ребятам выплачиваются губернаторские стипендии. В настоящее время идет поэтапное начисление выплат ученикам общеобразовательных организаций, которые являются «круглыми» отличниками, а также победителями и призерами различных туров школьных олимпиад.

- Эффект от губернаторских стипендий есть, – амурские дети стали успешнее в учебе. К примеру, в этом году именные губернаторские стипендии по итогам муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников получили на 200 учеников больше, чем в 2020-м. Таким образом, можно сказать, что одна из целей, которую мы преследовали при утверждении губернаторских стипендий, достигнута. Высокая оценка учеников и денежные выплаты – хороший стимул для получения школьниками более глубоких знаний, – отметил Василий Орлов.

За отличную учебу и лидирующие места по итогам олимпиад губернаторские стипендии в общей сложности получат свыше одной тысячи детей. Напомним, победителям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников выплачивается по 10 тысяч рублей, призерам регионального этапа – по 15 тысяч рублей, победителям регионального этапа – по 20 тысяч рублей. Стипендия носит персональный характер и выплачивается единовременно за каждое звание победителя и призера. Так, рекордсменкой по количеству стипендий на муниципальном уровне стала восьмиклассница из школы №3 города Сковородино Юлия Ларина. Участвуя и побеждая в олимпиадах по различным предметам, она заработала сразу восемь стипендий.

- Очень приятно, что таланты и успехи детей поддерживаются на уровне области. На полученные стипендии школьники могут купить необходимую для учебы технику, гаджеты или просто осуществить свою мечту. Мне бы очень хотелось купить собаку – померанского шпица. Эти животные очень добрые, умные, хорошо поддаются дрессировке, – поделилась Юлия.

Губернаторские стипендии в форме единовременных выплат (по 18 тысяч рублей) начали получать и школьники-отличники 9-11 классов. Главное условие – наличие пятерок в четвертях по всем предметам в течение трех последних лет.

Учиться на одни пятерки ученица 11 класса благовещенской школы №12 Полина Новик привыкла с 1 класса. Губернаторскую стипендию девушка получает второй год и видит в этом не только свою заслугу, но и родителей и педагогов, которые всегда готовы помочь и поддержать.

- Самым большим мотиватором в учебе для меня стала учитель математики Галина Швецова, я поняла, что от полученных знаний в школе зависит вся моя дальнейшая жизнь, – рассказала Полина. – Губернаторские стипендии я откладываю на поступление в московский вуз. Хочу связать свою профессиональную жизнь с гуманитарным направлением, например, международными отношениями, медиа-коммуникациями.

Вместе с тем поддержка из областного бюджета второй год подряд оказывается и студентам колледжей. Ребятам, проявившим особые успехи в учебе, в зависимости от результатов предыдущего полугодия (по всем дисциплинам должны быть «пятерки») выплаты поступают два раза в год в размере 12 тысяч рублей. Студенты, совмещающие учебу и работу по профилю, получат по 30 тысяч рублей.