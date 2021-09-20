Алко- и наркозависимые амурчане проходят «спортивную» реабилитацию благодаря грантовой поддержке минсоцзащиты

Участники проекта будут по специальному графику посещать спортзал и бассейн Фото: Михаил ФРОЛОВ

В области реализуется проект «Свободный выбор». Его инициировал одноимённый реабилитационный центр.

Проект, направленный на реабилитацию алко и наркозависимых амурчан, победил в конкурсе социально значимых проектов, объявленном министерством социальной защиты населения региона. На его воплощение в жизнь общественники выиграли почти 250 тысяч рублей.

- На эти средства девять человек, проходящих лечение в реабилитационном центре, смогут бесплатно посещать бассейн и спортзал. Проект рассчитан на тех, кто находится на третьем этапе выздоровления, когда человек возвращается в социум, - рассказали авторы проекта.

Участники проекта будут находиться одну неделю на закрытой территории центра, другую – в городе. Здесь они проживают в социальной квартире, где за ними также присматривают специалисты.

- Находясь в городе, участники проекта будут по специальному графику посещать спортзал и бассейн. Услуги спортивных организаций предварительно оплатят организаторы проекта. За каждое посещение бассейна и спортзала реабилитанты будут отчитываться, - прокомментировали инициаторы проекта.

Похожий проект «Свободный выбор» реализовал в прошлом году также при грантовой поддержке министерства социальной защиты населения Приамурья.

Для справки: в конкурсе министерства социальной защиты населения региона в этом году поучаствовали 26 социально ориентированных организаций региона. В итоге гранты выиграли 22 организации.