Опубликована полная программа книжного фестиваля «Берег»

Программа мероприятий уже опубликована на сайте Фото: https://amurkniga.com/events

С 24 по 26 сентября в Благовещенске пройдет книжный фестиваль «Берег» (0+). Горожан и гостей амурской столицы ждут 65 бесплатных событий – это встречи с писателями, презентации книг и издательств, дискуссии, лекции просветителей, мастер-классы, открытые чтения и интерактивные площадки для детей. Оргкомитет фестиваля опубликовал полную программу.

С 24 по 26 сентября в лекториях Амурской областной научной библиотеки пройдут встречи с поэтом Дмитрием Воденниковым, прозаиком и лауреатом премии «Большая книга» Андреем Филимоновым, амурским писателем Станиславом Сахончиком и другими авторами.

На фестивале «Берег» в Благовещенске презентуют книги таких авторов, как:

- Алексей Поляринов – писатель, сопереводчик «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса и «Муравечества» Чарли Кауфмана;

- Евгений Чижов – лауреат премии «Венец» Союза Писателей Москвы, премии «Ясная поляна», дважды финалист «Большой книги» и премии «НОС»;

- Вера Богданова, вошедшую в короткий список «Национального бестселлера», а также в длинные списки премий «Большая книга» и «Ясная поляна» в 2021 году;

- Александр Архангельский;

- Дмитрий Данилов.

О новых книгах расскажут и представители издательств «Желтый двор» и NoAge (Санкт-Петербург), «Книжный дом Анастасии Орловой» (Ярославль), почетные гости фестиваля «Айар» (Якутск), «Райц» (Новосибирск), «Амур», «Царское слово» и ИД «Дважды два» (Благовещенск).

С участием шеф-редактора Storytel Константина Мильчина и редактора «Афиши Daily» Егора Михайлова пройдут дискуссии о старой и новой литературной критике, Китае в русской литературе и подростковых книгах. Ася Казанцева, научный журналист, популяризатор науки и лауреат премии «Просветитель», выступит с лекцией о стрессе.

Посетители фестиваля смогут принять участие в мастер-классах известных благовещенцев – Макса Радмана, Анны Юрьевой, Марии Чикуновой.

На фестивале «Берег» пройдёт отборочный тур чемпионата по чтению вслух. Его постоянные участники устроят читку пьесы Дмитрия Данилова – гостя фестиваля, известного драматурга.

В программе «Берега» для детей – встречи с писателями Артуром Гиваргизовым, Анастасией Орловой, Ниной Дашевской, литературные викторины, кроссворды и игры по сказкам от Амурской областной детской библиотеки.

50 издательств со всей России привезут на ярмарку фестиваля «Берег» книги по издательским ценам. Без наценки книжных магазинов можно будет купить новинки «Самоката», «Поляндрии», Ad Marginem, «РуДы», Individuum и других издательств в книжном квартале на улице Ленина от Пионерской до 50 лет Октября.

Вход на события фестиваля свободный, полная программа доступна на сайте. Официальная социальная сеть фестиваля в 2021 году — ВКонтакте. На странице в дни фестиваля будут транслировать встречи с ключевыми гостями.

«Берег» пройдёт при поддержке Министерства культуры Амурской области и компании «РусГидро». Фестиваль организуют Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», АООО «Социальная инициатива» и Амурская областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьева-Амурского.

Партнеры события – Амурская областная филармония, библиотечная система Благовещенска, управление культуры и администрация Благовещенска. Событие состоится с соблюдением санитарных правил и уже согласовано с Роспотребнадзором.