Амурчанин заплатит 20 тысяч рублей за поход в магазин без маски

Вину подтвердили доказательства Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Свободного получил штраф 20 тысяч рублей за поход в магазин без маски. К тому же сообщается, что ранее он уже «попадался» без средств индивидуальной защиты.

Свободненский городской суд признал 35-летнего мужчину виновным по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП «Повторное невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ».

Установлено, что 26 июня текущего года обвиняемый находился в магазине, то есть в месте массового скопления людей. При этом у амурчанина не было маски. В то же время в городе все еще действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса.

Помимо этого, этот мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Вину подтвердили доказательства, которые предоставили в суде.

Суд принял во внимание, что характер и общественная опасность поступка мужчины говорит о грубом невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности, поэтому нарушителю назначили крупный штраф. Мужчина заплатит 20 тысяч рублей.