Социально-ориентированным организациям Приамурья оказывается государственная поддержка

Заявки подали уже 24 предпринимателя Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Первым поддержкой от государства в виде льготного займа на развитие социального предпринимательства в этом году воспользовался благовещенец Максим Умрихин. Своё ИП в сфере дополнительного образования в области спорта и отдыха он зарегистрировал больше пяти лет назад, а в августе получил официальный статус социального предпринимателя – детский спортклуб Благовещенска на льготных условиях оказывает услуги социально незащищенным слоям населения.

- Получение статуса «социальный предприниматель» дало нам возможность участвовать в различных льготных программах. Первый заем мы уже получили и начали реализовывать. Деньги потратим на ремонт помещений спортклуба и покупку спортинвентаря и экипировки. Своих ресурсов на ремонт нам не хватало, - поделился Максим Умрихин.

Льготные займы на развитие социального бизнеса доступны на базе Центра кредитной поддержки предпринимательства Амурской области. Здесь организации, ведущие социально ориентированную деятельность, могут получить до пяти миллионов рублей по ставке в 3,25% годовых (с начала года Центр выдал предпринимателям 122 льготных кредита на сумму в 128,4 миллиона рублей).

Благодаря заемным средствам, школьники, дошкольники, ребята из малообеспеченных и неполных семей, а также пенсионеры смогут использовать новые гантели, гимнастические палки, мячи, обручи и другой спортивный инвентарь. А клуб – уверенно планировать дальнейшее развитие.

В ближайших планах клуба – совершенствование программ, обучение тренеров и открытие филиалов в других городах области. А после – упаковка франшизы с помощью регионального Центра «Мой бизнес» для вывода дела за пределы Приамурья.

Для реализации намеченного предприниматель планирует использовать еще один вид господдержки – федеральный грант для социального бизнеса. Сейчас клуб собирает для подачи заявки все необходимые документы.

В этом году предприниматели, чья деятельность направлена на решение социальных проблем граждан и общества могут получить финансовую поддержку из федерального бюджета – субсидию в размере до 500 тысяч рублей. Средства можно направить на аренду или ремонт помещения, приобретение оргтехники и оборудования, технологическое присоединение к инженерным сетям, первоначальный взнос по договору лизинга, оплату коммунальных услуг и электроснабжения, а также оформление результатов интеллектуальной деятельности и иные расходы.

Заявки подали уже 24 предпринимателя. В настоящее время ведется проверка документов, первые выплаты поступят осенью. Вторая волна заявок стартует в сентябре.

Чтобы получить поддержку, амурчанам достаточно пройти обучение на базе областного Центра «Мой бизнес», подать заявку в региональное министерство экономического развития и внешних связей для включения в Реестр социального бизнеса и после получения нового статуса подать заявку.

Получить приставку «социальный» бизнес может в случае трудоустройства социально уязвимых категорий граждан и реализации производимых ими или для них товаров и услуг. Кроме этого, на поддержку могут претендовать те бизнесмены, чья деятельность способствует решению социальных проблем общества. Основной пул таких проектов связан с оказанием медицинских и оздоровительных услуг для социально незащищенных категорий.

В «копилке» региона есть инициативы по развитию частной школы дополнительного образования для детей из необеспеченных семей, детских садов и иных мест по дневному присмотру и уходу. Сейчас в реестр социальных предпринимателей области включено более 50 организации.