В некоторых районах области уже включили отопление

Батареи потеплели в домах амурчан с 13 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приамурье отопительный период 2021-2022 годов начался с северных районов области. Батареи потеплели в домах амурчан с 13 сентября.

На сегодняшний день тепло появилось во всех населенных пунктах Тындинского и Селемджинского районов, 19 населённых пунктах Зейского района и в городе Тында.

Главы муниципальных образований подходили к вопросу включения отопления в домах с учетом фактических погодных условий в районах, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке ниже +8° С.

- Хочу отметить, что включение тепла в многоквартирных домах происходит постепенно. О ходе работ граждане всегда могут узнать самостоятельно в своей управляющей компании. Специалисты управляющих компаний всегда ответят гражданам на вопрос о сроках подключения конкретного дома или о проблемах, которые возникают по дому при подключении тепла. В случае завоздушивания системы отопления в доме гражданам необходимо обратиться в управляющую компанию, которая решит данный вопрос, – отметил министр ЖКХ Приамурья Алексей Тарасов.