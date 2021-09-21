В Свободном началось возведение газопровода

Вскоре также начнется возведение ветки газопровода по улице Кручинина Фото: Правительство Амурской области

Подрядная организация уже приступила к работам. В настоящее время рабочие «тянут» трубу по улице Михайло-Чесноковской на участке от объездной трассы до улицы Почтамтской.

Как рассказал директор МКУ «Стройсервис» Дмитрий Андышев, на сегодняшний день специалисты приступили к реализации первого и четвертого этапа работ. Ветка газопровода пойдет по улице Почтамтская до железнодорожного переезда, где рабочим предстоит сделать прокол под путями. Далее пойдут разветвления на улицу Луговую до городской больницы и в сторону бывшего маслозавода до котельной.

Вскоре также начнется возведение ветки газопровода по улице Кручинина — от РК-1 до территории ООО «Теплоинвест».

- Возведение газопровода в Свободном началось. Первые два этапа работ планируется завершить к августу 2022 года. Общая длина газопроводов по проекту превышает 20 километров. Кроме этого, параллельно уже идет подготовка к строительству первой модульной газовой котельной, которая должна появиться на территории офиса ООО «Теплоинвест» взамен старой. Подрядчик уже приступил к демонтажу мазутных резервуаров, - рассказал губернатор Василий Орлов.

Газификации в Свободном подлежат улицы Кручинина, Шатковского, Почтамтская, 50 лет Октября, Луговая, Верхняя, Кооперативная, Нижняя, Михайло-Чесноковская и Бузулинское шоссе. Также проект подразумевает ряд подводов к котельным.

Длина газопроводов первого этапа строительства составляет 11 546 м, в том числе линейная протяжённость трассы — 10 936 м. На втором этапе рабочим предстоит проложить 612 метров газопровода, на третьем — 4 181 метра. Длина газопроводов четвертого этапа строительства — 1 962 м, в том числе линейная протяжённость трассы 1 856 м, пятый этап подразумевает прокладку еще 1 910 метров.