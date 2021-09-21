В Благовещенске началось заседание суда над бывшим начальником амурского МВД

Заседание проходит в закрытом режиме Фото: Благовещенский городской суд

В Благовещенском городском суде сегодня, 21 сентября, начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывших начальника УМВД России по Амурской области Николая Аксёнова и начальника тыла Михаила Робканова. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 и ч.1 ст. 285 УК РФ).

Заседание проходит в закрытом режиме, согласно ч. 1 ст. 234 УПК РФ (предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон).

В последующем вся информация, являющаяся открытой, будет при необходимости даваться СМИ, а журналистам откроют доступ для присутствия в заседаниях по данному делу.