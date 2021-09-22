Ночью в Благовещенске произошло жесткое ДТП: пострадали пять человек

На месте работали медики Фото: https://www.instagram.com/dpskontrol_28rus/

В ночь на 22 сентября в столице Приамурья произошло жесткое ДТП. На пересечении улиц Ленина и Первомайская столкнулись два автомобиля. По информации госавтоинспекции, в аварии пострадали пять человек.

Столкновение произошло в 12 часов ночи около дома №8 по улице Ленина. Участниками аварии стали легковой автомобиль Nissan Teana и бензовоз Volvo.

В аварии пострадали пять человек – оба водителя и три пассажира, уточнили в УГИБДД по Амурской области. На данный момент сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.