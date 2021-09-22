Благовещенцы могут почитать вслух на книжном фестивале «Берег»

Лучшего чтеца в областной столице определят гости фестиваля Фото: пресс-служба книжного фестиваля «Берег»

В пятницу, 24 сентября, в Благовещенске состоится региональный этап чемпионата по чтению вслух «Открой рот» (18+). Он пройдет в рамках книжного фестиваля «Берег». Оргкомитет мероприятия приглашает к участию всех, кто умеет и любит читать и знает, как это делать выразительно.

У чемпионата самые простые правила: участники без подготовки читают прозу и стихи на русском языке, а жюри оценивает технику и артистизм выступления по шестибалльной шкале. Соревнование проходит в три раунда. По итогам всех определяются три финалиста, среди них жюри выбирает победителя.

Лучшего чтеца в областной столице определят гости фестиваля «Берег» - известные в России писатели, поэты, драматурги и критики. Победитель отборочного тура станет участником соревнований конференции «Восток», где выберут финалистов от городов Дальнего Востока. В 2021 году в конференции победил шоумен и ведущий из Благовещенска Макс Радман.

Для участия в отборочном туре нужно записаться по телефону +7 (914) 388-10-20. Чемпионат состоится 24 сентября в 14.00 в Амурской областной научной библиотеке имени Н. Н. Муравьева-Амурского.

Книжный фестиваль «Берег» пройдет в Благовещенске второй раз при поддержке Министерства культуры Амурской области и компании «РусГидро». В программе – 65 бесплатных событий – встречи с авторами, презентации книг, лекции, дискуссии и книжная ярмарка. Подробнее на сайте.