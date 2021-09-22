В декабре новые квартиры получат 68 жителей города Сковородино

Всего в городе Сковородино должно быть расселено 11 537,25 кв. м. аварийного жилья Фото: Правительство Амурской области

Жители города Сковородино в конце года отметят новоселье. Два новых дома для переселенцев из аварийного жилья возводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Строительство трех многоквартирных четырехэтажных благоустроенных домов на улице Василевского началось в прошлом году. Ключи от квартир в одном из них 28 семей получили в конце 2020 года. До конца года еще 68 семей получат ключи от новых квартир в двух домах (на 32 и на 36 квартир), возводимых там же на улице Василевского. Общая расселяемая площадь составит 2,6 тыс. кв. м.

Все жилые помещения в новых домах полностью будут готовы к комфортному проживанию. В комнатах сделают натяжные потолки, кухни оборудуют электроплитами, ванные комнаты - электрическими водонагревателями, раковиной со смесителем. Стены в комнатах, на кухне и в прихожей подрядная организация оклеит обоями, а полы в комнатах, на кухне и в прихожей закроют линолеумом.

Придомовые территории около новостроек оборудуют детскими и спортивными площадками.

Всего в городе Сковородино должно быть расселено 11 537,25 кв. м. аварийного жилья.

До конца этого года переезда ждут более тысячи амурских семей. Новое жилье переселенцы получают в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья» национального проекта «Жильё и городская среда», который стартовал в Приамурье в начале 2019 года.

- Общий объем финансирования по программе в 2021 году составляет 2,4 миллиарда рублей. Из них, с учетом уже наработанной практики, регион досрочно получил более 800 миллионов рублей на реализацию этапа 2022 года. При сохранении имеющейся динамики в 2022-2023 годах планируется получить финансирование по этапу 2023-2024 годов и досрочно завершить программу в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», - отметил губернатор Василий Орлов.

За два с половиной года реализации нацпроекта (2019- I полугодие 2021 года) в Амурской области были расселены 30 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, в котором проживали 1,6 тысяч человека (более 700 семей).