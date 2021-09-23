С начала октября в Белогорске стартует отопительный сезон

В Приамурье отопительный период 2021-2022 годов начался с северных районов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопительный сезон в Белогорске начнется с 1 октября. Такое решение принял мэр города Станислав Мелюков. Радостной новостью он обрадовал белогорцев в своем инстаграм.

Как отметил Мелюков, 1 октября – это гораздо ранний срок подачи тепла в жилые дома. По нормативам, включать отопление необходимо тогда, когда среднедневная температура будет держаться ниже +8 градусов пять дней подряд.

Напомним, в Приамурье отопительный период 2021-2022 годов начался с северных районов области. Батареи потеплели в домах амурчан с 13 сентября.

На сегодняшний день тепло появилось во всех населенных пунктах Тындинского и Селемджинского районов, 19 населённых пунктах Зейского района и в городе Тында.