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Общество23 сентября 2021 4:11

С начала октября в Белогорске стартует отопительный сезон

Это гораздо раньше, чем должно было быть
Василина ВАСИЛЬЕВА
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В Приамурье отопительный период 2021-2022 годов начался с северных районов

В Приамурье отопительный период 2021-2022 годов начался с северных районов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопительный сезон в Белогорске начнется с 1 октября. Такое решение принял мэр города Станислав Мелюков. Радостной новостью он обрадовал белогорцев в своем инстаграм.

Как отметил Мелюков, 1 октября – это гораздо ранний срок подачи тепла в жилые дома. По нормативам, включать отопление необходимо тогда, когда среднедневная температура будет держаться ниже +8 градусов пять дней подряд.

Напомним, в Приамурье отопительный период 2021-2022 годов начался с северных районов области. Батареи потеплели в домах амурчан с 13 сентября.

На сегодняшний день тепло появилось во всех населенных пунктах Тындинского и Селемджинского районов, 19 населённых пунктах Зейского района и в городе Тында.