Пассажиров в автобусах Благовещенска будут считать датчики

В маршрутных автобусах Благовещенска установили датчики для подсчета осеннего пассажиропотока. Это поможет мэрии отследить данные о том, сколько человек действительно используют тот или иной маршрут. Оборудование уже работает в автобусах №№ 1, 2к, 3, 5, 8, 11, 15, 20, 22, 23, 28.

Считают количество пассажиров специалисты в рамках второго этапа разработки новой комплексной схемы организации транспортного обслуживания.

- Датчики позволяют в режиме реального времени фиксировать число пассажиров. Эту нужно для того, чтобы оценить востребованность, эффективность и загруженность различных маршрутов, а также понимать необходимость оптимизации или увеличения количества транспорта на них. Данные будут использованы при общем анализе пассажиропотока и в дальнейшем при разработке новой маршрутной сети. Сейчас датчики установлены на автобусах автоколонны и двух частных перевозчиков. В октябре количество маршрутов, где работают эти устройства, будет увеличено, – рассказал консультант отдела организации транспортного обслуживания населения администрации Благовещенска Сергей Давыдов.

Специалисты уже изучили интенсивность движения на дорогах города, летний пассажиропоток в автобусах и на остановках, провели анализ пешеходной доступности остановок, их благоустроенность, востребованность и разработали математическую модель транспортной системы областного центра. Теперь корпорация просчитывает возможные финансово-экономические результаты при разных вариантах транспортного моделирования.

Чтобы при создании новой маршрутной сети было учтено мнение большинства, горожан просят поучаствовать в опросе. В нем нужно ответить на несколько вопросов, касающихся, в том числе стоимости проезда, количестве пересадок. На сегодняшний день участие приняли 894 человека. Чтобы выразить свою точку зрения, необходимо перейти по ссылке.