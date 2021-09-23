На стимулирующие выплаты медикам, участвующим в проведении вакцинации, будет направлено более 112 миллионов рублей

В настоящее время в области организовано 37 пунктов вакцинации, 95 прививочных бригад, 58 из которых мобильные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор области доложил об организации работы по вакцинации против новой коронавирусной инфекции на совещании под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.

- С начала прививочной компании по 23 сентября общее количество поставленной вакцины гражданам составляет более 362 тысяч доз. В регионе имеется более 90 тысяч доз вакцины. Сейчас ежесуточно вакцинируется до 1000 человек. Иммунизация организована в том числе посредством мобильных бригад, в торговых центрах и местах массового посещения граждан, ведется работа с крупными организациями. За дополнительную нагрузку на стимулирующие выплаты медикам, участвующим в проведении вакцинации, будет направлено более 112 млн рублей, из которых 56 млн. рублей из федерального и 56 млн рублей из областного бюджетов, - сказал Василий Орлов.

В настоящее время в области организовано 37 пунктов вакцинации, 95 прививочных бригад, 58 из которых мобильные. Все пункты вакцинации обеспечены морозильным оборудованием. Запись на вакцинацию проводится через портал «Регистратура 28» и государственных услуг, по телефонам «горячей линии» в медорганизациях.

В ходе совещания была отмечена успешно проведенная в Амурской области исследовательская работа, касающаяся внебольничных пневмоний. Приамурье является пилотной территорией по данной программе. На основе исследований специалистов проводилась корректировка терапии пациентов с коронавирусом. В результате удалось добиться повышения эффективности лечения и сокращения сроков пребывания больных с ковид в стационаре.

Положительную практику, наработанную в области, предложено распространить среди других регионов.