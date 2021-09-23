На следующей неделе в Благовещенске стартует отопительный сезон

Детские сады, школы и другие организации социальной сферы подключать будут с сегодняшнего дня, 23 сентября Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

С понедельника, 27 сентября, в Благовещенске включат отопление. Однако для учреждений образования и здравоохранения он начался раньше. Детские сады, школы и другие организации социальной сферы подключать будут с сегодняшнего дня, 23 сентября.

В течение недели с начала отопительного сезона теплоснабжающие организации начнут запуск централизованных систем. Жильцам домов, где отопление за это время не появится, рекомендуют обращаться в свои управляющие компании.

Напомним, в Белогорске тепло дадут 1 октября. В Приамурье отопительный период 2021-2022 годов начался с северных районов области. Батареи потеплели в домах амурчан с 13 сентября.

На сегодняшний день тепло появилось во всех населенных пунктах Тындинского и Селемджинского районов, 19 населённых пунктах Зейского района и в городе Тында.