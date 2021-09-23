Ремонт ожогового отделения АОКБ завершится в середине октября

Преобразования в ожоговом отделении - первый, пилотный проект комплексного ремонта АОКБ Фото: Правительство Амурской области

Работы в этой медорганизации стартовали по поручению губернатора Приамурья. Василий Орлов посетил объект, чтобы оценить ход работ.

- Сейчас ремонт с применением современных технологий и использованием панелей продолжается в ожоговом отделении, завершить его подрядчик должен до 15 октября. Строители уже вышли на финишный этап проведения работ, - рассказал главврач АОДКБ Евгений Тарасюк.

Глава Приамурья отметил достойные темпы работ на объекте.

- После того, как вы сдадите ожоговое отделение, обязательно нужно собрать обратную связь. Ремонт проводится по современной технологии, но, тем не менее, необходимо убедиться, что это оценили и врачи, и пациенты, - отметил губернатор Василий Орлов.

Преобразования в ожоговом отделении - первый, пилотный проект комплексного ремонта АОКБ, который поможет специалистам с модернизацией остальных отделений в будущем.

Напомним, в АОКБ уже завершен ремонт холла. В настоящее время идет поставка мебели.

Все капитальные ремонты выполняются в рамках дорожной карты, предполагающей работы на три года вперед. Большой объем работ уже проведен: полностью отремонтированы крыши всех корпусов, выполнен капремонт межпанельных швов, заменены все окна. Стартовал капитальный ремонт зала Гиппократа. Продолжатся работы в отделениях больницы.

- У нас проводится масштабный ремонт областной больницы в самые короткие сроки с учетом ситуации с коронавирусом. На сегодня резервной базы для перемещения пациентов нет, поэтому в настоящее время мы можем ремонтировать максимально только половину одного этажа. Конечно, в случае такой возможности мы переместили бы те или иные отделения на другие базы и приступили к ремонту двух-трех этажей. Но этой возможности сейчас нет, - подчеркнул Евгений Тарасюк.