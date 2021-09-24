Полицейских-взяточников из Благовещенска уволили из органов

Несмотря на возможные имиджевые потери, руководством УМВД будет дана жесткая, принципиальная оценка действиям должностных лиц Фото: УМВД России по Амурской области

В Благовещенске отстранили от работы руководителя полицейских, бравших взятку и укравших из казино продукты. Такое решение принял начальник УМВД России по Амурской области генерал-майор полиции Константин Носков. Выполнять свои обязанности руководство не сможет, пока идет служебная проверка .

Сами полицейские уволены вчера, 23 сентября, за «совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».

- Несмотря на возможные имиджевые потери, руководством УМВД России по Амурской области будет дана жесткая, принципиальная оценка действиям иных должностных лиц, - отмечают в пресс-службе МВД.

Напомним, несколько полицейских задержали 21 сентября в амурском МВД за взятки и кражу продуктов с алкоголем из казино. Против них возбуждено несколько уголовных дел. По данным следствия, полицейские в начале июня получили взятку от представителя казино Благовещенска. За деньги правоохранители пообещали руководству не собирать доказательства против компании и не возбуждать уголовное дело. Помимо этого, полицейские украли из заведения имущество, продукты питания и алкоголь на сумму около 12 тысяч рублей.