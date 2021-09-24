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Происшествия24 сентября 2021 3:54

Полицейских-взяточников из Благовещенска уволили из органов

Их руководитель отстранен от работы
Василина ВАСИЛЬЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Несмотря на возможные имиджевые потери, руководством УМВД будет дана жесткая, принципиальная оценка действиям должностных лиц Фото: УМВД России по Амурской области

Несмотря на возможные имиджевые потери, руководством УМВД будет дана жесткая, принципиальная оценка действиям должностных лиц Фото: УМВД России по Амурской области

В Благовещенске отстранили от работы руководителя полицейских, бравших взятку и укравших из казино продукты. Такое решение принял начальник УМВД России по Амурской области генерал-майор полиции Константин Носков. Выполнять свои обязанности руководство не сможет, пока идет служебная проверка .

Сами полицейские уволены вчера, 23 сентября, за «совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».

- Несмотря на возможные имиджевые потери, руководством УМВД России по Амурской области будет дана жесткая, принципиальная оценка действиям иных должностных лиц, - отмечают в пресс-службе МВД.

Напомним, несколько полицейских задержали 21 сентября в амурском МВД за взятки и кражу продуктов с алкоголем из казино. Против них возбуждено несколько уголовных дел. По данным следствия, полицейские в начале июня получили взятку от представителя казино Благовещенска. За деньги правоохранители пообещали руководству не собирать доказательства против компании и не возбуждать уголовное дело. Помимо этого, полицейские украли из заведения имущество, продукты питания и алкоголь на сумму около 12 тысяч рублей.