Благовещенцы смогут присмотреть себе квартиру на «Ярмарке жилья»

Здесь соберутся все специалисты, которые помогут решить любые проблемы и ответить на любые вопросы, связанные с недвижимостью Фото: Виктория ТЕЛЕПНЕВА

Совсем скоро, 2 октября, жители и гости Благовещенска смогут посетить уникальное мероприятие – «Ярмарку жилья». Его проводит Группа компаний «Дважды два» совместно с партнерами.

Мероприятие уникально тем, что именно здесь соберутся все специалисты, которые помогут решить любые проблемы и ответить на любые вопросы, связанные с недвижимостью – застройщики, риелторы, юристы, дизайнеры, представители банков, налоговой службы и пенсионного фонда. Эксперты ответят на любые вопросы, касающиеся ипотеки, материнского капитала, нюансов заключения сделок и использования жилищного сертификата. Все это – совершенно бесплатно!

И это еще не все! В рамках мероприятия пройдут традиционные экскурсии от застройщиков по новым объектам. Здесь вы сможете посмотреть на многоэтажные дома, инфраструктуру и задать все волнующие вопросы. Автобусы отправятся по двум маршрутам:

Маршрут №1

- АО «Специализированный застройщик АНК»:

ул. Шевченко - Ломоносова (ЖК «Ломоносов»)

- ООО «Суперстрой»:

ул. Политехническая, 1 (ул. Краснофлотская, 77/1)

- «Специализированный застройщик МЕГАТЕК-СТРОЙ»:

с. Чигири (Василенко/Воронкова), литер 9,10,11,12, ул. Василенко, 3/1, 3/2

- Компания «Этажи»:

ул. Чехова-Пионерская (Дом по Чехова)

Маршрут №2

- Обзорная экскурсия от Перспективы 24

Выезд с площадки ТЦ «Острова по ул. Загородной в сторону микрорайона, заезд на Тепличный, на КПП и Тайвань, Чайковского, Спичфабрику, Судоверфь, ЖК «Чайка», центр города, Калинина, ТЦ «Острова»

Кроме того, на «Ярмарке жилья» пройдет беспроигрышная лотерея. Никто не уйдет без подарка!

«Ярмарка жилья» состоится 2 октября с 10.00 до 16.00 в GRAND ARENA ТРЦ Острова.

Мероприятие абсолютно безопасно. При его проведении будут строго соблюдены профилактические противоэпидемические меры, разработанные Роспотребнадзором.

Партнер мероприятия: агентство недвижимости «Перспектива 24»