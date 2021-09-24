Призер Олимпийский игр Дмитрий Шакулин провел занятия по баскетболу для амурских ребят

Участники отрабатывали спортивные и личные навыки, важные, в том числе, для будущих соревнований Фото: Правительство Амурской области

Амурский центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега» завершил интенсивную спортивно-образовательную программу «ВегаБаскет», которую реализовал совместно с российской федерацией баскетбола при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». За пять дней 28 юных баскетболистов прошли серию тренировок под руководством легенды баскетбола – заслуженного тренера России, бронзового призера Олимпийских игр и многократного призера чемпионатов Европы Дмитрия Шакулина и тренеров федерации баскетбола Амурской областной.

- Занятия на партнерских площадках Благовещенского политехнического колледжа и баскетбольного клуба «Аметис» были насыщенными и продуктивными. Участники отрабатывали спортивные и личные навыки, важные, в том числе, для будущих соревнований и отборов на спортивные программы Образовательного центра «Сириус». Экомячи и спортивная форма из переработанного пластика, созданные и предоставленные СИБУРом, сделали тренировки еще эффективнее, а броски в кольцо – точнее, – прокомментировали в центре «Вега».

Помимо спортивных занятий, юные спортсмены прошли продвинутое психологическое тестирование на комплексе «Эгоскоп-Реакор» и получили данные исследований своих личностных характеристик: стрессоустойчивости, независимости, способности быть лидером и работать на результат. Психофизиологические тесты «Эгоскопа» определили скорость реакции баскетболистов. Все эти измерения помогут спортсменам, их родителям и тренерам выстроить индивидуальную траекторию развития.

На полезный отдых тоже нашлось время – юных баскетболистов ожидали соревнования по шахматам под руководством наставников технопарка «Кванториум-28» и просмотр фильмов на спортивную тематику.

Следующее спортивное событие Центра – долгосрочная программа «ВегаБаскет», стартующая в октябре